Cartoline da Monforte San Giorgio: tre serate dedicate all’arte e alle bellezze del paesaggio

21 Luglio 2019 16:07

A Pellegrino, Monforte e Monforte Marina tre serate dedicate ai circuiti d’arte e alle attività di sensibilizzazione e rivitalizzazione degli spazi comuni: spazio anche alla fotografia

Continua il percorso dell’Amministrazione Comunale, per la Promozione Culturale e di Conoscenza del Territorio di Monforte San Giorgio provando ad andare oltre i confini locali e mirando semplicemente, con piccole e semplici attività, a farlo conoscere attraverso il mondo virtuale, tramite il supporto dei social network ma soprattutto, incentivando i visitatori ad un turismo emozionale-esperienziale. Il visitatore si immedesima nella realtà a cui si approccia e prova a descriverla non solo con le sue parole, pensieri, oltre a immaginarlo con i propri occhi,pensandolo a come poteva essere in passato, ponendo uno sguardo immaginario del futuro di quei luoghi e della civiltà che li custodisce da secoli.

Grazie alla collaborazione con le varie comunità e i contesti che compongono la struttura del territorio di Monforte l’intento è invogliare non solo i visitatori e quanti ancora non conoscono il “Mondo di Monforte” ma altresì, cercare di coinvolgere le maestranze, le attività produttive e quanti in questi territori investono quotidianamente e provano ancora a mettersi in gioco e lottare contro le criticità che l’area del Golfo di Milazzo esprime.

Pellegrino, Monforte e Monforte Marina aprono le porte e accolgono tutti, in tre serate dedicate a dei circuiti d’arte, di artigianato, prodotti tipici tradizionali, piccoli eventi, attività di sensibilizzazione e rivitalizzazione degli spazi comuni, per proseguire, tramite la fotografia e le immagini, a condividere il patrimonio materiale e immateriale che lo rappresenta.

L’evento è articolato in 3 serate differenti nelle varie frazioni:

*8 AGOSTO* a Pellegrino (Via C. Colombo)

*9 AGOSTO* a Monforte Centro (Centro Storico)

*10 AGOSTO* a Monforte Marina (P.za L. Sturzo – P.za G. Fronte) – *Notte di San Lorenzo*

Nelle tre serate sarà possibile effettuare una passeggiata fotografica “libera” dove i visitatori potranno fotografare il territorio di Monforte ogni dove in notturna e far si di poter prendere parte al concorso fotografico “Cartoline da Monforte *Summer Edition*”.

“Monfortesi d’altri tempi” raccoglierà una serie di foto in B/N del passato, dei paesaggi e della vita sociale che ha contraddistinto Monforte nella sua recente antichità. Le foto si troveranno in vari punti dei percorsi e per gentile concessione di appassionati di fotografia e di vari cittadini.

Per l’occasione si potranno visitare, chiese, santuari e i monumenti principali. Le strade saranno disponibili agli artisti, attività produttive, artigiani, autodidatti e amatoriali, qual ora si rendano disponibili ad esibizioni, dimostrazioni, esporre le loro elaborazioni ed allietare le serate con piccoli eventi per promuoversi e promuovere le proprie attività, gratuitamente e, liberamente, secondo le indicazioni che verranno date dall’Amministrazione Comunale tramite avvisi e modelli precompilati.

Grazie all’impegno e alla dedizione dei Ragazzi del Servizio Civile Nazionale progetto “Negli occhi dei ragazzi”, con l’ausilio dei bambini di Monforte San Giorgio, saranno decorate e rivitalizzate tramite l’utilizzo di materiale riciclato ed ecologico, alcune aree destinate alla pubblica utilità: il Parco Gemelli di Monforte Marina, la Piazza di San Michele a Monforte Centro e l’area ricreativa Locu Piddirinu sita in Via Aldo Moro a Pellegrino.

Concorso fotografico “Cartoline da Monforte Summer Edition”

Per partecipare al *Concorso Fotografico* “Cartoline da Monforte *Summer Edition*” bisogna iscriversi:

inviando una mail a cartolinedamonforte@gmail.com;

inserire come oggetto “(Nome e Cognome)_CARTOLINE DA MONFORTE_SUMMER EDITION”;

inserire n°1 foto scattata in notturna (o al tramonto) in dimensioni *600×600 pixel* (formato instagram). Non vi sono vincoli per i dispositivi da utilizzare per scattare le foto. La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

Chi vorrà, potrà aderire alle passeggiate fotografiche libere nelle serate dell’8, 9 e 10 Agosto potendo visitare chiese, santuari, monumenti aperti al pubblico durante le manifestazioni.

Le foto dovranno essere inviate entro il 20 Settembre 2019. Sarà cura dell’organizzazione pubblicare le foto inviate tramite mail, nella pagina facebook Cartoline da Monforte, nella pagina instagram @cartoline_da_monforte, dal 21 fino al 30 Settembre 2019 esplicitando nome e cognome dell’artista. La foto che alla data del 1 Ottobre 2019 avrà ricevuto maggiori “reaction love” negli eventi social, sarà premiata durante l’edizione autunnale di “Cartoline da Monforte”.

