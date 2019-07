Milazzo: Mario Saporita dice addio alla Lega e passa a Fratelli d’Italia

27 Luglio 2019 15:33

Mario Saporita, esponente, fondatore e leader della Lega a Milazzo aderisce a Fratelli d’Italia

“Sono molto felice di accogliere Mario nella nostra squadra, il nostro progetto cresce di giorno in giorno grazie al gruppo in regione sempre più produttivo e grazie soprattutto alla coerenza di Giorgia Meloni, da sempre vicina al Sud. La Lega resta un prezioso alleato ma i rapporti di forza stanno cambiando, non siamo più azionisti di minoranza, Fratelli d’Italia cresce ed è il contropeso perfetto nel Sud Italia per le ragioni dell’identità e della difesa della nazione. Uomini come Mario, oltre che per coerenza, principi e valori, sono per noi fondamentali perché ci motivano e ci stimolano a fare meglio.”

Lo ha dichiarato in una nota Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale del partito, dopo il passaggio di Mario Saporita, esponente, fondatore e leader della Lega a Milazzo.

“Voglio ringraziare l’Onorevole Catalfamo per la fiducia e la stima reciproca. Fratelli d’Italia è oggi il partito più coerente nello scenario nazionale ed è per questo che continua a crescere soprattutto al Sud. E’ tempo di un cambio di rotta perché i movimenti politici devono essere supportati da idee e persone coerenti prima di tutto. Ecco perché qui mi sento a casa”. Questo il commento del milazzese ex leghista Mario Saporita.

