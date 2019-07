Milano: De Corato, ’32 casi incendi discariche, presto nuclei ambientali polizia locale’ (2)

9 Luglio 2019 15:00

(AdnKronos) – Per l’attuazione di questo accordo la Regione concorre riconoscendo agli enti un contributo relativo agli interventi di sicurezza urbana ed ambientale di circa 1 milione e 800 mila per il triennio 2019-2021.

A oggi, superato il periodo del rinnovo di alcune amministrazioni dei comuni capoluogo, hanno espresso la volontà di massima di aderire le amministrazioni comunali di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese. Hanno motivato l’impossibilità di aderire per carenza di personale Lecco, Monza e Sondrio.

Gli altri enti, benché sollecitati, non hanno ancora dato riscontro.

