Sicilia, mancano i microinfusori per diabetici: 300 mila pazienti rischiano di restare senza insulina

3 Luglio 2019 12:04

In Sicilia mancano i microinfusori per diabetici: il deputato Siragusa (M5S) interroga l’assessore regionale alla Salute

Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Salvo Siragusa, componente della commissione Salute all’Ars, ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore regionale della Salute per sollecitare interventi in merito al microinfusore “670G Guardian3”, uno strumento destinato ai pazienti diabetici e che risulta non disponibile nelle farmacie ospedaliere a causa di ritardi nelle forniture.

“Apprendo sia da cittadini affetti da diabete – spiega Siragusa – che dai maggiori organi di stampa siciliani, che la fornitura del sensore collegato al microinfusore 670G Guardian 3 risulta interrotta. Si tratta di un accessorio indispensabile per tutti coloro la cui vita è legata alla somministrazione dell’insulina. Sono al corrente, inoltre, di una costante carenza anche di tutte le altre componenti legate al corretto metodo di misurazione del livello di glucosio e somministrazione di insulina, come ad esempio i cateteri e i sensori, nonché del ritardo con cui vengono forniti i materiali in uso ad altri modelli di microinfusore. Una situazione inaccettabile se consideriamo la Sicilia ha un numero di diabetici accertati che è tra i più alti del Paese, con una percentuale che supera il 5,8 per cento della popolazione, ovvero circa 300 mila cittadini che stanno vivendo una difficoltà di reperire strumenti indispensabili per la loro terapia sanitaria quotidiana”- conclude Siragusa.

