Il Maestro orafo Michele Affidato sarà testimonial del Premio Simpatia della Calabria 2019

28 Luglio 2019 15:55

Il Maestro Orafo Michele Affidato ha premiato ieri a Maratea, in occasione del Premio Internazionale Basilicata, il grande attore Richard Gere

“Grande l’orgoglio per l’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre – scrive in una nota- nel vedere il Maestro Orafo Michele Affidato premiare ieri a Maratea, in occasione del Premio Internazionale Basilicata, il grande attore Richard Gere. Le sue creazioni sono ammirate per loro originalità. La storia e cultura della Calabria antica, culla della Magna Grecia, sono il filo conduttore dell’arte orafa di Affidato, noto a livello internazionale. Con grande soddisfazione, la nostra associazione, per il consueto appuntamento annuale con il Premio Simpatia della Calabria, durante il quale verranno insigniti illustri personaggi che onorano la nostra terra, annuncia che il testimonial dell’evento sarà proprio il Maestro Michele Affidato. Durante la serata del 10 settembre, il Foyer del teatro Francesco Cilea, oltre che teatro della cerimonia di premiazione, sarà passerella per le splendide modelle che indosseranno i meravigliosi preziosi della casa Orafa di Michele Affidato”.

