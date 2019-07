Meteo, ondata di caldo estremo in atto: temperature di fuoco al Sud, oggi +41°C in Sicilia, +40°C in Calabria [DATI]

9 Luglio 2019 17:35

Caldo al Sud, giornata caldissima: picchi di +41°C in Sicilia e +40°C, tutti i dati con le temperature massime odierne

L’ondata di caldo africano che sta colpendo il Sud Italia da ormai quattro giorni, raggiunge in queste ore il suo picco massimo: le temperature anche oggi, come nei giorni scorsi, hanno raggiunto valori particolarmente elevati, fino a +40°C in molte località di Calabria e Sicilia, e a ridosso della stessa soglia in Basilicata, Puglia e Sardegna. Da domani, le temperature inizieranno a diminuire anche se in realtà nella mattinata di Mercoledì 10 Luglio farà ancora caldo, seppur non con i picchi odierni. L’arrivo del maestrale dal pomeriggio di domani spazzerà via quest’afa così asfissiante.

Ecco, intanto, i dati (ancora parziali) delle temperature massime odierne nelle località più calde del Sud:

Sicilia : +41°C a Caltagirone, +40°C a Trapani, Partinico, Comiso, Aidone e Mineo, +39°C a Siracusa, Caltanissetta, Lentini, Mazzarone, Riesi, Misilmeri e Castellammare del Golfo, +38°C a Gela, Agrigento, Sciacca, Licata, Mazara del Vallo, Marsala, Bivona, Corleone, Carini, Calatafimi e Piraino, +37°C a Catania, Messina, Modica, Noto, Barcellona Pozzo di Gotto, Ispica, Piazza Armerina, Mazzarino, Belpasso, Randazzo, Brolo e Pantelleria, +36°C a Palermo, Vittoria, Bagheria, Pedara e Bronte.

: a Caltagirone, a Trapani, Partinico, Comiso, Aidone e Mineo, a Siracusa, Caltanissetta, Lentini, Mazzarone, Riesi, Misilmeri e Castellammare del Golfo, a Gela, Agrigento, Sciacca, Licata, Mazara del Vallo, Marsala, Bivona, Corleone, Carini, Calatafimi e Piraino, a Catania, Messina, Modica, Noto, Barcellona Pozzo di Gotto, Ispica, Piazza Armerina, Mazzarino, Belpasso, Randazzo, Brolo e Pantelleria, a Palermo, Vittoria, Bagheria, Pedara e Bronte. Calabria : +40°C a Sellia e Torano, +39°C a Castrovillari e Luzzi, +38°C a Rende, Bisignano, Soverato, Bovalino, Cropalati, Isola di Capo Rizzuto, Papanice, Botricello e Satriano, +37°C a Cosenza, Corigliano Calabro, Castrolibero, Mileto, Cutro, Gioiosa Jonica, Sant’Agata del Bianco, Bova, Stignano, Platì, Staiti e Villapiana, +36°C a Reggio Calabria, Crotone, Cittanova e Feroleto della Chiesa.

: a Sellia e Torano, a Castrovillari e Luzzi, a Rende, Bisignano, Soverato, Bovalino, Cropalati, Isola di Capo Rizzuto, Papanice, Botricello e Satriano, a Cosenza, Corigliano Calabro, Castrolibero, Mileto, Cutro, Gioiosa Jonica, Sant’Agata del Bianco, Bova, Stignano, Platì, Staiti e Villapiana, a Reggio Calabria, Crotone, Cittanova e Feroleto della Chiesa. Basilicata : +39°C a Pomarico e Tursi, +38°C a Montescaglioso , +37°C a Pisticci e Scanzano Jonico, +36°C a Matera e Miglionico.

: a Pomarico e Tursi, a Montescaglioso , a Pisticci e Scanzano Jonico, a Matera e Miglionico. Puglia : +38°C a Foggia, Cerignola e Taurisano, +37°C a Lecce, Nardò, Marina di Ginosa, Grottaglie, Martina Franca e San Pancrazio Salentino, +36°C a Taranto, Putignano, Acquaviva delle Fonti, Francavilla Fontana, Veglie, Soleto e Galatone, +35°C a Gioia del Colle, Bitritto e Palo del Colle, +34°C a Bari, Brindisi e Barletta.

: a Foggia, Cerignola e Taurisano, a Lecce, Nardò, Marina di Ginosa, Grottaglie, Martina Franca e San Pancrazio Salentino, a Taranto, Putignano, Acquaviva delle Fonti, Francavilla Fontana, Veglie, Soleto e Galatone, a Gioia del Colle, Bitritto e Palo del Colle, a Bari, Brindisi e Barletta. Sardegna: +38°C a Sassari, Carbonia, Bosa e Perfugas, +37°C a Alghero, Fenosu, Macchiareddu, Sestu, Sinnai, Oristano e Dolianova, +36°C a Villaputzu, DOmusnovas, San Gavino, Uta, Badesi, Valledoria e Sorso, +35°C a Cagliari, Olbia, Iglesias, Monteponi, Sanluri, Geremeas, Ossi, Decimoputzu e Assemini.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

