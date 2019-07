Messina: prestigioso incarico editoriale al prof Unime Luigi Mondello

11 Luglio 2019 14:39

Luigi Mondello è docente di Chimica analitica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università di Messina

Prestigioso incarico per il professor Luigi Mondello. Il docente dell’Ateneo di Messina è entrato a far parte del Comitato editoriale di “Analytical and Bioanalytical Chemistry” (ABC), autorevole rivista scientifica internazionale dedicata alla chimica analitica e bioanalitica, con particolare enfasi sullo sviluppo di metodi e strumentazioni di spettrometria di massa, metallomica e caratterizzazione analitica di nano- e biomateriali.

La rivista, edita da Springer (Germania), venne pubblicata per la prima volta nel 1862 con il nome Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry e mutò nell’attuale denominazione nel 2002. ABC è oggi una pubblicazione indicizzata ad elevato fattore di impatto, che si avvale di un rigoroso processo di valutazione esterna in peer review, a garanzia del valore scientifico dei contenuti ed al fine di assicurare un elevato standard qualitativo. Alla sua gestione concorrono le più importanti Società Chimiche Europee, tra le quali: Gesellschaft Deutscher Chemiker (Germania), Société Chimique de France (Francia), Real Sociedad Española de Química (Spagna), Società Chimica Italiana (SCI).

Il focus delle pubblicazioni è molto ampio, con tematiche che spaziano dallo sviluppo e validazione di piattaforme di analisi strumentale ad approcci scientifici innovativi mirati ad un’efficace risoluzione di problematiche di natura interdisciplinare.

L’invito rivolto al Professor Mondello, esperto di chiara fama nel settore della Scienza delle Separazioni, si allinea con gli obiettivi primari della rivista, che consistono nell’assicurare la multidisciplinarietà ed attualità dei contenuti, ed aumentare la visibilità in aree strategiche ed in via di espansione (Nord America, Sud America, Asia).

