Messina, stasera interventi di disinfestazione nella II Circoscrizione

11 Luglio 2019 20:57

Messina, disinfestazione al via nel territorio della II Circoscrizione

Stasera a partire dalle 23.30 sino alle 5.30 di venerdì 12, proseguiranno nella II circoscrizione gli interventi di disinfestazione sul territorio comunale di Messina contro gli insetti alati, come disposto dagli assessori all’Ambiente e Sanità Dafne Musolino e agli Interventi Igienico Sanitari Massimiliano Minutoli.

Le zone

L’attività di bonifica interesserà il villaggio di Contesse, nelle vie Del Carmine, Marco Polo, Fondo Granata, Marchetta, Stagno e Consolare Valeria; Unrra, nelle vie Calispera, Contessa Beatrice, Contessa Eleonora, Contessa Violante e Nicola Pasquale; Pistunina, nelle vie Mirulla alta e bassa, Consolare Valeria, Incoronata e Vico Catena; Cep, nelle vie Livatino, Sacra Famiglia, Delle Essenze, dei Gelsomini, Vinci, Bisignano, dei Cestai, dei Bottai, Rovigo e in tutte le aree a verde; Minissale, rione Condottieri Stella Maris e le vie Sforza, Bartolomeo Colleoni e Giovanni delle Bande Nere; Santa Lucia, nelle vie Beppe Alfano, Nuovo piano di zona, Case Arcobaleno, Cariddi, Nuova, contrada Campolino, Comunale e Crespi; Rione Taormina, nelle vie Quinto Ennio, Terenzio Publio Afro, Tito Maccio Plauto, Cecilio, Fermi, Lucano Mario Anneo e Livio Andronaco; area Quadrato, nelle vie Bonsignore, Bonino, viale Gazzi, Consolare Valeria, comprese le vie Zardo, Siligato e Oreto; Asse principale, le vie Taormina, Adolfo Celi e Giorgio La Pira; San Filippo Inferiore e Piano Stella, le vie Libertà, Principe, Fornace, Nuova e contrada Piano Stella, San Filippo Superiore, le vie Ciraolo, Badessa e Antarello; infine a Zafferia, nelle vie Petrolo e San Pietro, e nelle contrade Cavalieri, Monella e Chiesa Vecchia.

Non lasciare porte e finestre aperte

Pertanto si invita la cittadinanza a non lasciare panni stesi all’aria aperta; di tenere gli animali domestici in luogo chiuso; di non lasciare le finestre aperte; e non lasciare in aree aperte cibi, bevande o qualsiasi cosa possa venire a contatto con il prodotto. Il cronoprogramma degli interventi proseguirà venerdì 19 nella I circoscrizione.

