Messina, la ss 113 al buio. Biancuzzo avvia una raccolta firme: “I cittadini sono stufi”

2 Luglio 2019 13:08

Il consigliere Biancuzzo scrive al sindaco e al vicesindaco di Messina: “La strada statale 113/dir. fa paura percorrerla al buio”

Il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo segnala al sindaco e al vicesindaco il gravissimo pericolo derivante dalla mancanza di illuminazione pubblica, in diversi e lunghi tratti, sulla strada statale 113/dir. l’unica che collega Messina con la estrema riviera nord: “La carente illuminazione aumenta la pericolosità per il transito dei ciclomotori, autovetture e mezzi pubblici ed è proibitivo per i pedoni transitare al buio senza essere investiti. Nel tempo ho segnalato e sollecitato gli amministratori per gli interventi necessari ma ad oggi nulla è stato fatto. Al riguardo si ripropone, da parte mia, lo stesso quesito e cioè: sono stati proposti dei progetti per risolvere la mancata illuminazione captando fondi regionali o financo europei?”. Biancuzzo, in attesa di riscontri annuncia una raccolta firme “dei cittadini residenti attraverso una petizione che coinvolga tutti i messinesi per sensibilizzare, sollecitare e ripristinare urgentemente l’illuminazione della strada statale 113/dir., un problema esposto da anni”.

Valuta questo articolo