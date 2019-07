“Messina plastic free”, l’iniziativa M5S: tutti in spiaggia a ripulire il litorale di Santa Margherita

13 Luglio 2019 13:39

“Liberiamo le spiagge dalla plastica”: il M5S lancia il “Messina plastic free”, appuntamento a Santa Margherita

Si svolgerà questo pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 lungo il litorale di Santa Margherita, l’evento “Messina Plastic Free: liberiamo le spiagge dalla plastica”, organizzato dal MoVimento 5 Stelle e dal MeetUp dei Grilli dello Stretto di Messina per sensibilizzare la cittadinanza sull’importante tematica ambientale del plastic free.

A partecipare, con rastrelli, guanti e sacchi, saranno PortaVoce nazionali, regionali e comunali del MoVimento 5 Stelle di Messina, insieme agli attivisti ed ai cittadini che vorranno dare il proprio sostegno a questa iniziativa a favore dell’ambiente e di contrasto a sporcizia e degrado.

“L’obiettivo è quello di incentivare la cultura del plastic free e dimostrare quanto la plastica sia dannosa per le nostre spiagge, i nostri mari e l’intero ecosistema”, spiegano i pentastellati.

L’appuntamento per tutti è alle ore 17:00 sul lungomare di Santa Margherita dove, tra il lido Golden Beach e il Rays, verrà allestito un piccolo gazebo come punto di raccolta. A coadiuvare l’iniziativa saranno anche due squadre di Messinambiente addette al successivo smaltimento dei sacchi.

“Invitiamo tutti i cittadini a prender parte, insieme a noi, alla pulizia delle spiagge. Al gazebo verranno consegnati i kit e, chiunque porterà un sacco di plastica raccolta, verrà ‘premiato’ con un gadget plastic free”, continuano i PortaVoce, specificando che “questa battaglia non ha e non deve avere colore politico. È una battaglia per l’ambiente, per la civiltà e per il nostro stesso futuro”.

