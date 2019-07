Messina, Palagiustizia bis: convocata una seduta in Aula

27 Luglio 2019 14:23

Messina, Gioveni: “fare definitivamente chiarezza sulla vicenda”

Il Presidente della 1ª Commissione con delega ai lavori pubblici Libero Gioveni, a seguito della recentissima audizione romana del sindaco De Luca e del vicesindaco Mondello al Ministero di Grazia e Giustizia sul futuro del Palagiustizia satellite, ha convocato per il prossimo lunedì 5 agosto una seduta sul tema della tanto auspicata realizzazione del secondo Tribunale di Messina, alla presenza di tutti gli autorevoli soggetti istituzionali del complesso settore della Giustizia.

Sono stati infatti invitati, oltre al sindaco e al vicesindaco, la Presidente della Sezione Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati di Messina, giudice Maria Militello, il neo Presidente dell’Ordine degli avvocati Domenico Santoro e il Segretario provinciale del sindacato CONFSAL UNSA GIUSTIZIA Giovanni Puglia.

“Sarà senz’altro l’occasione – auspica Gioveni in conclusione – per altro forse unica negli ultimi anni, oltre che per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda alla luce delle ultime novità romane, anche per mettere per la prima volta insieme tutti i massimi rappresentanti della categoria e ascoltare le loro legittime posizioni ed esigenze rispetto a una sempre più urgente problematica che, purtroppo, non sembra aver trovato ancora soluzioni certe”.

