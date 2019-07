Approda anche a Messina “Paese Nostro”: il film sull’Italia dell’accoglienza diffusa

5 Luglio 2019 19:35

Il film Paese Nostro arriva anche a Messina: appuntamento domenica al Teatro Savio

Domenica 7 luglio alle ore 21.00 presso il Teatro Savio di via Peculio Frumentario, 17 con ingresso gratuito,

approda anche a Messina “Paese nostro”, un film collettivo sull’Italia dell’accoglienza diffusa.

Organizzano l’evento: Associazione Culturale ARB, Ciofalo Libreria Mondadori Bookstore, Corto di Sera, APS

Eimì e Messina Film Commision.

Durante la serata, oltre alla proiezione del film, sono previste testimonianze di accoglienza cittadina. “Paese

nostro” è un film realizzato dagli autori di Zalab, grazie ad un bando presso il Ministero degli Interni, relativo alla

disponibilità di un finanziamento del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) dell’UE per il racconto delle

realtà dei progetti SPRAR. Dal gennaio 2017 il film è inspiegabilmente bloccato presso il Ministero degli Interni

e non può essere visto dal pubblico. E’ costituito da 6 cortometraggi e ritrae sei operatori sociali impegnati a

diverso titolo e in diverse regioni italiane nei progetti SPRAR. Il lavoro degli operatori sociali coinvolti

nell’accoglienza, i loro sacrifici, le loro difficoltà, i loro dubbi, la loro quotidiana sfida per la costruzione di una

società più aperta e democratica sono al centro del film.

