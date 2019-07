14 Luglio 2019 13:00

Messina: simone era rimasto gravemente ferito nell’incidente che è costato la vita al cugino Alessio

Non ce l’ha fatta il piccolo Simone di 12 anni, investito giovedì sera da un suv lanciato a tutta velocità per le strade di Vittoria. Il piccolo è deceduto questa mattina all’ospedale di Messina dove era stato ricoverato in condizioni molto gravi. Nel sinistro era morto l’altro cuginetto, questa mattina si erano svolti i funerali.

Messina: morto anche il secondo bambino investito dal Suv giovedì sera. Salvini: “galera per anni e senza sconti”

“Galera, per anni e senza sconti, per chi ha ucciso questi due piccoli angeli. Speriamo…”. Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando la morte del secondo bambino investito a Vittoria.

