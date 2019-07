Messina, jazz e fisarmoniche in riva allo Stretto: a Palazzo Samonà due serate in musica

12 Luglio 2019 18:43

A Messina due serate evento nella splendida terrazza di Palazzo Samonà

A partire da giovedì 18 luglio 2019, la Direzione provinciale INPS di Messina, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Messina e il Conservatorio Arcangelo Corelli, organizza Vos et ipsam. Si tratta di due serate evento su invito durante le quali lo splendido affaccio sul porto della terrazza di Palazzo Samonà ospiterà un concerto per fisarmoniche (18 luglio) e uno di musica jazz (25 luglio).

Voi e la vostra stessa città, non voi da soli ma Voi all’interno della vostra comunità: questo il messaggio che si intende trasmettere al territorio. Partendo dall’apertura di spazi normalmente non accessibili, l’iniziativa mira sia a favorire l’avvicinamento tra cittadini e Istituzioni pubbliche, sia a contrastare l’esclusione sociale, che durante la stagione estiva colpisce in modo ancor più pesante le persone sole, a partire dagli anziani. Proprio per questa ragione, una quota degli inviti alle serate di Vos et ipsam è riservata a soggetti selezionati da Messina Social City e da altri organismi del terzo settore.

L’iniziativa vuole testimoniare ai cittadini la vicinanza delle Istituzioni pubbliche, confermata dalla presenza di S.E. il Prefetto di Messina, e la sinergia con cui le stesse quotidianamente operano.

