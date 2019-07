Messina, il Birrificio di Larderia lancia due nuove birre: Birra dello Stretto non filtrata e Premium Lager

9 Luglio 2019 19:58

Il Birrificio Messina lancia due nuove birre, le ultime due nate dalla sapienza e dalla tradizione dello stabilimento di Larderia: Birra dello Stretto non filtrata e Birra dello Stretto Premium Lager, una rivisitazione della vecchia ricetta di Birra dello Stretto. E a settembre ancora un’altra novità.

Un altro piccolo traguardo raggiunto che sarà festeggiato con nuove etichette e rinnovata veste grafica per tutta la famiglia di Birra dello Stretto.

Birra dello Stretto entra nel mercato nazionale grazie a Dibevit Import, società che da 20 anni si dedica all’importazione e distribuzione di birre premium e speciali.

Per questo sarà illustrato il totale restyiling di logo e pack che ha conferito al brand un nuovo volto, lasciando però intatta la sua anima. Tradizione, coraggio, esperienza e determinazione sono dentro le nuove etichette che vogliono raccontare di una realtà viva e con grande prospettiva di crescita e sviluppo. La presentazione delle nuove birre e delle nuove etichette si terrà domani, mercoledì 10 luglio, presso lo stabilimento del Birrificio Messina a Larderia.

