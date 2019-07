Messina, esenzione e riduzione Tari: ultimi giorni per presentare le domande

15 Luglio 2019 14:45

Messina, esenzione e riduzione Tari: entro luglio la presentazione delle domande. Hanno diritto alle agevolazioni i contribuenti con un reddito ISEE non superiore a 8.000,00 euro

Scade martedì 30 il termine per la presentazione delle domande relative all’avviso “Esenzione/riduzione del pagamento della Tari anni 2017 e 2018”, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Messina. Hanno diritto alle agevolazioni TARI i contribuenti con un reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.000,00 euro.

Come presentare domanda

Le istanze, una per ciascuna annualità 2017 e 2018, devono essere compilate esclusivamente on line attraverso la piattaforma attivata dal Comune presso uno dei Caf, Centri di Servizi o Patronati convenzionati, il cui elenco pubblicato sul sito web sarà periodicamente aggiornato. Il servizio di ricezione ed inoltro delle richieste è svolto a titolo gratuito. Alle domande, debitamente firmate (una per l’anno 2017 e l’altra per il 2018), devono essere allegate, pena l’esclusione, il documento d’identità; il codice fiscale; l’attestazione ISEE posseduta al momento della presentazione della richiesta con data di rendicontazione dell’Inps obbligatoriamente antecedente e non successiva alla data di presentazione della richiesta, ovvero, per l’anno 2017 ISEE dal 15/01/2017 al 31/12/2017 e per il 2018 ISEE dal 15/01/2018 al 31/12/2018; ed il verbale della Commissione medica attestante l’invalidità civile del 100 %.

