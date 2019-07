Emergenza sangue a Messina: a Piazza Antonello una giornata per la raccolta

1 Luglio 2019 15:38

Venerdì a Messina la giornata di sensibilizzazione alla donazione e alla raccolta sangue

Il presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile, insieme ad una delegazione di consiglieri, ha illustrato oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, la “Giornata di sensibilizzazione alla donazione e alla raccolta di sangue”, in programma venerdì 5, dalle ore 8.30 alle 13, in piazza Antonello, e aperta a tutti. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Cardile e dai consiglieri comunali, è stata promossa anche dall’assessore ai Servizi Sociali Alessandra Calafiore, dal presidente dell’INPS Marcello Mastroieni e da rappresentanti dell’AVIS e dell’associazione onlus FASTED di Messina. “Venerdì sarà allestito uno stand attrezzato nei portici della Piazza – ha sottolineato il presidente Cardile – affinché tutti i cittadini, che si presenteranno a digiuno, possano donare il sangue, aderendo a questo appuntamento. Ringrazio la terza Commissione consiliare, l’assessore Calafiore e tutti gli attori convenuti che hanno dato il loro contributo alla realizzazione di questa Giornata, che nelle nostre intenzioni dovrà ripetersi annualmente”. L’assessore Calafiore ha aggiunto che: “Comune e INPS hanno condiviso insieme questo percorso e non possiamo che ritenerci soddisfatti quando c’è collaborazione tra Istituzioni. L’augurio è che si cammini in un’unica direzione anche per altri progetti, indipendentemente dalle appartenenze e dai colori politici, soprattutto quando di mezzo ci sono nobili cause come in questo caso”.

