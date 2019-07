Dino Giarrusso e Angela Raffa in tour a Messina: tappa a Funari, Oliveri e Lipari

18 Luglio 2019 15:07

Dino Giarrusso ed Angela Raffa in tour a Messina: tappa a Furnari, Oliveri e Lipari. Durante la traversata per raggiungere le Isole Eolie, a bordo di una ecologica barca a vela, verrà raccolta la plastica in mare

Domani 19 Luglio la deputata nazionale Angela Raffa, commissione trasporti, e l’europarlamentare Dino Giarrusso, commissione agricoltura, incontreranno i cittadini a Furnari, Oliveri e Lipari per parlare dell’operato del Movimento 5 Stelle in favore dei piccoli comuni e per la Sicilia.

Durante la traversata per raggiungere le Isole Eolie, a bordo di una ecologica barca a vela, con l’ausilio di appositi mezzi che non danneggiano i pesci o l’habitat marino, si raccoglierà la plastica presente in mare. La stessa che riempie le reti, sempre più magre, dei nostri pescatori, che poi devono sobbarcarsi anche i costi per il suo corretto smaltimento. Un simbolico sacchetto con parte della plastica raccolta sarà poi consegnato nella mani della neo presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, per sensibilizzarla su un problema come quello dell’inquinamento da rifiuti del Mediterraneo. E’ una tematica che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti con forza con il governo nazionale, e che vuole sollevare anche a livello europeo. Servono una strategia unica ed investimenti comunitari, anche per i danni che questo arreca alla nostra economia, al settore ittico ed al turismo.

Gli appuntamenti

– Alle ore 9 del mattino a Tonnarella, frazione a mare del comune di Furnari, all’ingresso del paese nello slargo in via Prestipaolo incontro con cittadini e simpatizzanti. Prendendo un caffè insieme si parlerà del comparto agricolo e delle problematiche locali.

– Ore 10.30 incontro aperto al pubblico con il Sindaco e la nuova amministrazione di Oliveri.

– Ore 19 incontro a Lipari con i cittadini allo Studio D’Agata in vico Adige n.3. Parleremo della questione dei collegamenti con le isole minori, e le criticità riscontrate con il contratto di servizio per il collegamento tramite aliscafi. Della situazione dei lavoratori stagionali e delle politiche del governo nazionale in materia. Nella serata prevista una passeggiata per le strade di Lipari ed incontro con i commercianti.

Valuta questo articolo