Consegna in uso governativo dell’immobile del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina [FOTO]

31 Luglio 2019 20:16

Messina: l’operazione eccezionale dell’acquisto della Caserma Bevacqua conferma la qualità del lavoro di questi anni, che ha prodotto tanti altri risultati

Oggi, data storica ed evento unico, il Comandante Provinciale della Caserma “Maresciallo Bevacqua” di Messina, Dott. Ing. Giuseppe Biffarella, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione, ha sottoscritto il Verbale di Consegna in uso governativo della stessa a seguito dell’Atto di acquisto del 23/11/2016. L’atto è stato redatto e sottoscritto davanti al direttore della sede dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia – Palermo. Tale passaggio alla proprietà dello Stato, comporterà la corresponsione del prezzo di acquisto pari ad € 4.300.000 e lo sblocco delle somme accantonate per il successivo adeguamento sismico dell’immobile, pari a circa € 3.579.000. L’immobile che ospita i Vigili del fuoco, non più di proprietà comunale, manterrà la propria funzione. L’operazione ha un valore economico molto più alto perché la caserma necessita di importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. L’acquisto della Caserma si è rivelata un’operazione non semplice, considerando anche l’elevata complessità amministrativa, portata comunque in fondo con efficacia e puntualità. Un risultato non indifferente, ottenuto anche avvicinando domanda e offerta mediante la semplificazione delle procedure. Questa operazione eccezionale dell’acquisto della Caserma Bevacqua conferma la qualità del lavoro di questi anni, che ha prodotto tanti altri risultati. Infine c’è da aggiungere che con l’acquisizione è stato finalmente abbattuto il costo dell’affitto (abbastanza elevato) pagato al Comune.

