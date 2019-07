Messina: ottimo il bilancio della Scuola estiva di eccellenza 2019, per il 2020 previste ulteriori sessioni

29 Luglio 2019 11:40

Si è conclusa la scorsa settimana, alla presenza del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, e di altre autorità accademiche, le attività della Terza edizione della Scuola di Eccellenza, organizzata dall’Ateneo e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Per la prima volta l’iniziativa è stata strutturata in due settimane. Per ottanta migliori studenti di Unime (selezionati in base alla media riportata negli esami), suddivisi in due turni, sono stati realizzati sei percorsi di studio, per ciascuno dei quali sono state svolte 30 ore di attività didattica in aula e 12 di attività collaterali. Complessivamente oltre 120 sono stati i docenti e gli ospiti che hanno messo a parte degli studenti le loro competenze, le loro esperienze e i loro punti di vista, in un clima informale ma particolarmente stimolante.

Accanto ai docenti Unime, si sono alternati professori provenienti da numerose università italiane e straniere, nonché magistrati, giornalisti, industriali, presidenti di ordini professionali, ecc.. Nel compiacimento generale, e dopo i ringraziamenti sinceri degli studenti per l’opportunità loro offerta di arricchimento umano e scientifico, durante la serata conclusiva il Rettore ha ringraziato per il lavoro svolto il Direttore della Scuola, prof. Giovanni Cupaiuolo, la Segreteria Organizzativa (dott.sse Manuela Catanese, Letizia Gambino, Claudia Giordano), tutti coloro che a vario titolo hanno consentito la realizzazione della III Edizione della Scuola di Eccellenza nell’incomparabile location di Villa Pace, e ha comunicato la sua intenzione di attivare anche nel 2019 più turni della Scuola di Eccellenza.

