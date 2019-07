4 Luglio 2019 19:01

Paura per l’ex sindaco di Messina, Renato Accorinti. L’ex primo cittadino questo pomeriggio ha avuto un incidente in in autostrada, precisamente all’uscita di Taormina. La sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail. Dalle prime informazioni sembrerebbe si sia trattato di un incidente autonomo. Il sindaco è rimasto illeso, la sua auto è parzialmente distrutta. Seguiranno aggiornamenti.

