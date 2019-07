Messina: attivo un Punto Blu allo svincolo di Giardini Naxos a servizio degli utenti autostradali

31 Luglio 2019 11:33

Messina: da lunedì 5 agosto sarà operativo a Giardini Naxos un Punto Blu per il disbrigo delle procedure relative alla vendita dei sistemi di pagamento del pedaggio, alla fatturazione dei transiti, alla riscossione del mancato pagamento dei pedaggi e, in genere, alla assistenza all’utenza

Da lunedì 5 agosto sarà operativo a Giardini Naxos un Punto Blu per il disbrigo delle procedure relative alla vendita dei sistemi di pagamento del pedaggio, alla fatturazione dei transiti, alla riscossione del mancato pagamento dei pedaggi e, in genere, alla assistenza all’utenza. Il Punto Blu sarà ubicato al casello di Giardini Naxos – sarà aperto solo nei giorni di lunedì e giovedì dalle 8/13,30 e dalle 15/18 – e si aggiunge agli altri operanti al Casello di S. Gregorio (A18), alla sede CAS in contrada Scoppo-Messina (Tangenziale), al Casello di Patti (A20) ed al Casello di Buonfornello (A20). L’avvio funzionale del di Giardini Naxos sarà dato venerdì 2 agosto, alle ore 9:30, alla presenza dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture On. Marco Falcone, del Presidente del Consorzio Avv. Francesco Restuccia con la Vice Presidente Avv. Chiara Sterrantino ed il Direttore Generale Ing. Salvatore Minaldi.

Di seguito i servizi messi a disposizione da tutti i Punti Blu:

• Attivazione, con contratto cartaceo rilasciato dalla banca o con bancomat/carte di credito

convenzionati, controllo/sostituzione dell’apparato Telepass (aziendale, privato e

ricaricabile).

• Rilascio telepass TWIN (secondo Telepass con il contratto privato);

• Rilascio Telepass con il servizio europeo;

• Rilascio adesivi per l’istallazione del Telepass (gratuite);

• Rilascio batterie Telepass ricaricabile (gratuite);

• Attivazione di tessere Premium e Truck;

• Vendita Viacard a scalare e rimagnetizzazione delle tessere Viacard.

• Adesione contributo mancata restituzione dell’apparato Telepass;

• Incasso dei mancati pagamenti del pedaggio;

• Ricariche per il Telepass Ricaricabile.

