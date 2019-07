Messina: 22enne arrestato per evasione

14 Luglio 2019 13:16

Messina: i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano Medio hanno arrestato, 22enne messinese ritenuto responsabile del reato di evasione

Alle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano Medio hanno arrestato V.S., 22enne messinese ritenuto responsabile del reato di evasione. Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso il proprio domicilio nel corso della serata di sabato si era allontanato dalla propria abitazione. Allertati dall’allarme del dispositivo di controllo, i militari dell’Arma hanno avviato le ricercare dell’evaso ed anche grazie alla conoscenza della sue abitudini lo hanno rintracciato in località Santa Margerita all’uscita da un locale. V.S. è stato immediatamente arrestato e collocato nuovamente in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata di lunedì.

