Messina: a Torre Faro un’isola pedonale sperimentale

8 Luglio 2019 20:28

Messina, un’isola pedonale sperimentale di sera a Torre Faro

“Vediamo se è gradita e se funziona“. Parole del sindaco di Messina Cateno De Luca in merito all’isola pedonale sperimentale e temporanea a Torre Faro. Oggi pomeriggio infatti a Palazzo Zanca si è tenuto un tavolo tecnico per risolvere le criticità del villaggio rivierasco legate alla viabilità. L’idea dell’Amministrazione comunale è di introdurre la sosta a pagamento nella Piazza di Torre Faro, in parte di Via Nuova e in parte di Via Area Torre, in modo da regolamentare la sosta e “avvalerci del prezioso intervento dei controllori della sosta” e inoltre- annuncia il sindaco- “partirà la sperimentazione dell’isola pedonale temporanea, limitata alla fascia oraria serale 18,30/00,30 dall’imbocco di via Area Torre fino ad arrivare alla piazza in fondo”.

Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore gli ultimi due fine settimana di luglio e “poi- spiega De Luca “tenendo anche conto di eventuali correttivi, l’area pedonale serale sarà estesa a tutto il mese di agosto. Trattandosi di un provvedimento di natura temporanea, la cui durata viene già limitata con una data di inizio e di fine e con orari prestabiliti, che viene introdotto come misura di riduzione del disagio viario dovuto ad un sovraffollamento del traffico veicolare, il provvedimento verrà adottato con delibera di Giunta Comunale”- conclude il sindaco.

Valuta questo articolo