Messina, 31enne arrestato per rapina e furto: deve scontare 5 anni di reclusione

18 Luglio 2019 19:04

Condannato a 5 anni di reclusione per rapina e furto in concorso: 31enne arrestato dai Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno arrestato il 31enne S.C del luogo, condannato ad espiare anni 5 di pena definitiva in quanto ritenuto responsabile di rapina e furto in concorso, commessi a Patti nell’anno 2010.

In particolare, nel dicembre del 2010, in Patti, i militari della locale Compagnia hanno arrestato l’uomo poiché, in concorso con altro soggetto, si era reso responsabile dei reati di rapina e furto consumati presso l’ufficio postale in località Tindari.

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno notificato il provvedimento definitivo all’uomo che, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’espiazione della pena.

