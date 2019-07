A Reggio Calabria la Marcia per Gesù: corteo per le vie del centro cittadino

13 Luglio 2019 10:01

A Reggio Calabria la marcia organizzata dall’associazione di chiese cristiane evangeliche

Dopo Milano, Torino, Bologna, Firenze, Verona, Piacenza, Genova ed altre città italiane anche Reggio Calabria si prepara a marciare per le vie del centro cittadino. L’evento Marcia per Gesù vedrà coinvolti giovani e anziani, cittadini e forestieri, ricchi e poveri, uniti dallo stesso amore per Gesù, marciando pacificamente per lanciare alla città un forte messaggio di Amore. L’evento è organizzato dall’associazione di chiese cristiane evangeliche della Calabria (CEC). “L’obiettivo di questa manifestazione– spiegano gli organizzatori- è dare una speranza, poiché Gesù arriva dove c’è un cuore che lo cerca. Il Dio dei miracoli è vivente ed è sceso dalla croce per dire a tutti che la Vita è un dono prezioso e se scegliamo di viverla bene sarà una Vita Eterna e piena. L’La partecipazione è gratuita e l ‘invito è rivolto a tutti coloro che hanno Gesù nel cuore. Ma anche a coloro che lo stanno cercando e ancora non l’ hanno conosciuto personalmente”. L’appuntamento è per sabato 13 luglio.

