Maltempo a Reggio Calabria, mar Tirreno in tempesta: bimba risucchiata dalla mareggiata a Palmi, eroico salvataggio evita tragedia [VIDEO]

Paura questa mattina adove una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal mare in tempesta intorno alle 10:30 circa: forti mareggiate, infatti, stanno colpendo la costa tirrenica come ampiamente previsto dalleche nei giorni scorsi sconsigliavano di avventurarsi in spiaggia proprio in queste ore. Fortunatamente, quella che sarebbe stata l’ennesima tragedia dell’incoscienza, è stata sventata da un gruppo di bagnanti e da un bagnino del Lido Ulivarella. Come si può osservare nelle immagini del video che pubblichiamo a corredo dell’articolo, la bambina è stata risucchiata da onde alte oltre tre metri e salvata dall’immediato intervento del bagnino e da un gruppo di almeno una dozzina di bagnanti.