15 Luglio 2019 12:05

Reggio Calabria: a causa del persistere di condizioni meteo avverse gli eventi previsti per oggi a Ecolandia sono stati rinviati

A causa del persistere di condizioni meteo avverse gli eventi previsti per oggi a Ecolandia sono stati rinviati. Sia la conversazione pomeridiana al Forte Gullì per la ricorrenza dei 130 anni della posa della prima pietra che lo spettacolo concerto della sera in memoria di Rino Gaetano a breve saranno nuovamente calendarizzati e comunicati.

Valuta questo articolo