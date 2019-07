Mafia: Armao, ‘Feudo Verbumcaudo oggi patrimonio produttivo dei siciliani onesti’ (2)

20 Luglio 2019 17:17

(AdnKronos) – Per Vincenzo Liarda, presidente del Consorzio madonita per la Legalità e lo Sviluppo, ‘la cooperativa sociale Verbumcaudo è un importante traguardo che coniuga legalità e sviluppo ed è l’esempio di come le terre confiscate debbano ritornare nella piena disponibilità dei territori in cui ricadono, per produrre agricoltura di qualità, occupazione e benessere ‘ ha detto ‘ è in cantiere anche un progetto per la salvaguardia e la sperimentazione degli ulivi autoctoni siciliani, in modo da poter realizzare un polo scientifico, in collaborazione con l’Università di Palermo”.

Presenti anche il sindaco di Polizzi, Giuseppe Lo Verde, nonché presidente dell’assemblea dei sindaci aderenti al Consorzio madonita, il tenente della Compagnia dei carabinieri di Petralia Sottana, Giuseppe Belligno, il maresciallo Antonio Di Filippo della stazione dei carabinieri di Polizzi Generosa, Giuseppe Costanza, presidente del Consorzio madonita 33 e Loredana Pepe, presidente della cooperativa Agrisocial.

Valuta questo articolo