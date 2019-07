“La Lunga Marcia”: il 10 luglio l’ultima tappa a Roccella e Caulonia

9 Luglio 2019 14:00

Il 10 luglio è l’ultima giornata de “la lunga marcia” organizzata dalla Filt-CGIL Calabria per evidenziare lo stato disastroso del sistema infrastrutturale e per chiedere a Governo, Regione e grandi aziende pubbliche una diversa attenzione sul sistema del trasporto calabrese. L’ultima giornata prevede, oltre all’incontro alle ore 10 con il sindaco Zito, una prima tappa con inizio alle ore 11 dal porto di Roccella al lungomare di Caulonia e una seconda tappa alle 19 da Caulonia marina al ponte Allaro simbolo dell’isolamento in cui rischia di precipitare sempre più la Calabria. Alle 21, infine, nell’anfiteatro sul lungomare la chiusura della manifestazione con Stefano Malorgio, segretario generale Filt-CGIL nazionale.

