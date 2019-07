11 Luglio 2019 23:00

Pescara: un uomo di 55 anni è morto dopo una lite per un parcheggio, fermato un 20enne

Un uomo di 55 anni è morto dopo una lite per un parcheggio a Pescara. Nella baruffa è coinvolto un giovane di 20 anni, fermato dopo essere fuggito e portato in caserma. A quanto si apprende, pare che ci sia stata una rissa tra i due e che il 55enne sia caduto a terra. Da chiarire le cause della morte. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

