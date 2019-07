Lega, il sottosegretario Candiani intitola una piazza ai Vigili del Fuoco a Maletto: presente anche una delegazione di Messina

24 Luglio 2019 16:12

Ieri a Maletto per ricordare le due vittime dell’esplosione del 2018 a Catania. Presente delegazione della Lega di Messina con Bramanti e Lepro

Un momento istituzionale per ricordare il valore del Corpo dei Vigili del Fuoco, che ogni giorno lavora con professionalità e rigore sul territorio, a tutela dei cittadini, anche a discapito, purtroppo, della loro stessa vita. E’ stato il senso della visita ieri pomeriggio a Maletto (Catania) del sottosegretario agli Interni, e commissario della Lega in Sicilia, Stefano Candiani che ha intitolato una piazza a Dario Altomonte e Giorgio Grammatico, i due Vigili del fuoco deceduti in servizio, il 20 marzo del 2018, a causa dell’esplosione del piano terra di una palazzina a Catania. Alla cerimonia hanno partecipato l’amministrazione locale e i familiari dei due Vigili del fuoco. Presente una delegazione messinese della Lega con Dino Bramanti di Messina e Santi Lepro di Barcellona Pozzo di Gotto.

«Il Corpo dei Vigili del fuoco – ha dichiarato il sottosegretario Candiani – è una famiglia straordinaria che lavora in squadra e sempre in squadra raccoglie oneri e onori. I Vigili sono un orgoglio per l’intera comunità italiana», ha concluso il rappresentante del Governo nazionale.

L’evento è stato organizzato in concomitanza con il ventennale anniversario dell’istituzione del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Maletto.

