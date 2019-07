11 Luglio 2019 18:12

La Reggina saluta capitan Conson, accordo con la Carrarese per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive

La Reggina comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Carrarese Calcio 1908 per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Conson. La società ringrazia l’ex capitano amaranto per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

