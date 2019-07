Juke Joint Fest a Cinquefrondi: arriva Bande Rumorose, il contest musicale aperto alle band emergenti

5 Luglio 2019 17:00

Arriva Bande Rumorose, il contest musicale aperto alle band emergenti all’interno della 5ª edizione del Juke Joint Fest a Cinquefrondi

Ritorna il Juke Joint Fest, festival blues nato cinque anni fa dalla collaborazione del circolo ARCI Il Frantoio delle Idee con l’agenzia musicale di Vincenzo Tropepe, la Cheap Thrills Booking Agency, e l’associazione Mammalucco, attiva sul territorio taurianovese. Quest’anno si arricchisce di un ulteriore partner attivo nel promuovere l’evento. Si tratta di Asprobikersound, il progetto ideato da Giulio Bellini che permette di visitare la Calabria attraverso un itinerario su due ruote. La quinta edizione del festival, che si svolgerà nelle serate del 25-26-27 luglio, parte con un intero evento ideato e pensato apposta per le band emergenti dal nome evocativo: “Bande Rumorose”.

Il contest nasce per dare visibilità a tutti i gruppi, provenienti da ogni dove, e in questa quinta edizione si apre a tutti i generi musicali non solo a quelli di stretta matrice blues. Le band selezionate potranno eseguire da un minimo di 5 brani ad un massimo di 8, per un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 30 minuti di performance. Le iscrizioni, attualmente ancora aperte, scadranno il 15 luglio ed il giorno successivo le band selezionate saranno rese note nel corso di una conferenza stampa indetta per presentare ufficialmente il festival. In palio un intero live a carico del Frantoio. Una buona occasione di crescita musicale e culturale per i talenti emergenti.

