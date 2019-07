Giallo in Calabria: rinvenuto cadavere in avanzato stato di decomposizione

20 Luglio 2019 20:12

Calabria: un uomo di Busto Arsizio, di 48 anni, è stato trovato morto in casa a Isola di Capo Rizzuto

Giallo in Calabria dove un uomo di Busto Arsizio, di 48 anni, è stato trovato morto in casa a Isola di Capo Rizzuto. Il cadavere è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Le cause del decesso sono da accertare.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo