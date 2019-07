Scuola: ecco il calendario scolastico 2019-2020: le date di inizio e fine delle lezioni regione per regione

17 Luglio 2019 17:15

Scuola: ecco tutte le informazioni su quando comincerà e quando finirà il prossimo anno scolastico per gli studenti italiani

La scuola è finita da un pò in vista delle vacanze estive, ma milioni di studenti già pensano all’inizio del prossimo anno scolastico. In tutte le regioni è ormai uscito il calendario con le date di inizio e fine del nuovo anno scolastico 2019/2020.

Scuola: ecco il calendario scolastico 2019-2020: ecco tutte le date

La maggior parte delle regioni inizieranno l’anno scolastico il 16 settembre: Toscana, Liguria, Calabria, Lazio, Molise, Marche, Emilia Romagna, Sardegna e Abruzzo. In Friuli Venezia Giulia, in Trentino Alto Adige in Lombardia, in Valle d’Aosta e in Sicilia si inizierà invece il 12 settembre. Mentre in Piemonte il 9 settembre. In Veneto, in Umbria, in Basilicata e in Campania, l’11 settembre. Molte regioni hanno scelto il 6 giugno come data finale, sono: Veneto, Sicilia, Molise, Marche, Emilia Romagna e Sardegna. Altra data gettonata è quella del 10 giugno: Campania, Basilicata, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Toscana. In Umbria si chiuderà il 9 giugno mentre in Valle d’Aosta il 12 giugno ed in Calabria il 9 giugno.

