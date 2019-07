14 Luglio 2019 12:52

Vittoria piange il piccolo Alessio travolto da un Suv: Chiesa stracolma ai funerali. Il vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta: “oggi Alessio è con noi e lo sarà sempre. Il suo sacrificio non resti vano”

Vittoria piange il piccolo Alessio, falciato da un Suv giovedì sera mentre stava giocando dinanzi casa. La Chiesa di San Giovanni era stracolma di gente per il funerale dove migliaia di persone hanno voluto testimoniare vicinanza e affetto alla famiglia del piccolo Alessio. Il vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta nell’omelia ha detto: “oggi Alessio è con noi e lo sarà sempre. Il suo sacrificio non resti vano”.

“Lascerò Vittoria. Dopo questa tragedia non riesco più a vivere in questa città. Non riesco più ad entrare nella mia casa”. Queste le parole del padre di Alessio a chiusura delle orazioni funebri per il figlio deceduto giovedì sera.

