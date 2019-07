22 Luglio 2019 18:15

Terribile incidente sulla SS13, un’auto va a sbattere contro un platano: quattro persone coinvolte, di cui due persone decedute successivamente in ospedale

All’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 13 Pontebbana in località Ponte della Priula dalla parte di Nervesa della Battaglia per un’auto finita contro un platano: quattro persone coinvolte, di cui due persone decedute successivamente in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Valuta questo articolo