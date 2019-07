Grave incidente a Torino: scontro tra due auto, muore 82enne

22 Luglio 2019 18:10

Grave incidente stradale in corso Galileo Ferratis a Torino: muore 82enne

Grave incidente stradale in corso Galileo Ferratis a Torino. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un 82enne mentre il figlio, in codice giallo, è stato ricoverato in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

