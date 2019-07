7 Luglio 2019 11:26

Tragico incidente all’alba sulla SS318: un ragazzo di 20 anni è morto e altri due di 24 sono rimasti feriti in modo grave

Incidente all’alba sulla SS318 vicino Gubbio: un giovane di 20 anni è morto e altri due di 24 anni sono rimasti feriti in modo grave. L’auto, secondo le prime informazioni, è andata a sbattere contro un palo segnaletico per cause ancora in corso di accertamento.

Valuta questo articolo