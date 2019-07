22 Luglio 2019 22:05

Incidente mortale questo pomeriggio sulla SS131 in direzione Nuoro-Oristano, un’auto esce fuori strada e va a sbattere contro un albero, un morto e due feriti

Gravissimo incidente stradale sulla SS131 in direzione Nuoro-Oristano: un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un albero. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite mentre un terzo è deceduto. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

