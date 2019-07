29 Luglio 2019 20:32

Un giovane di 19 anni è morto dopo due giorni di coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi di Catania per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso a Siracusa, all’incrocio tra Corso Gelone e via Ticino, mentre era alla guida del suo scooter.

