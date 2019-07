15 Luglio 2019 08:52

Tragico incidente in Sicilia: una donna di 25 anni è stata travolta e uccisa da un’auto nei pressi di Scicli

Incidente stradale mortale nella notte in Sicilia. Una donna di 25 anni è stata travolta e uccisa da un’auto nei pressi di Scicli. La ragazza insieme a un collega a fine turno di lavoro in un ristorante, stava gettando la spazzatura in una strada principale. Ferito non gravemente il collega che era con la vittima.

Valuta questo articolo