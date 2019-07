Terribile incidente tra un’auto ed una moto, muore 40enne

4 Luglio 2019 18:30

Un uomo di 40 anni è morto all’ospedale Versilia, a Lido di Camaiore, dove era stato trasportato per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte. La vittima era a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto.

