8 Luglio 2019 18:56

Germania: in uno incidente frontale tra auto e un tir è morto un 29enne di Presenzano e il figlioletto di appena un anno e un amico di famiglia

Tre persone sono morte in un terribile incidente avvenuto ieri a Stoccarda. In uno schianto frontale tra auto e un tir è morto un 29enne di Presenzano e il figlioletto di appena un anno e un amico di famiglia. L’uomo si era trasferito da un anno in Germania e ieri mattina viaggiava a bordo della sua auto quando un tir ha invaso la corsia opposta. La moglie è rimasta ferita gravemente.

Foto di repertorio

