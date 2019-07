Incidente frontale tra due auto: muore un 20enne

15 Luglio 2019 18:34

Un ragazzo di 20 anni è morto per un terribile incidente stradale tra due auto a Ferrara

Un ragazzo di 20 anni è morto per un terribile incidente stradale tra due auto a Ferrara. Ferito anche il conducente dell’altra auto, un uomo di 51 anni, trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita. A d ora non si conosce la dinamica del sinistro. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

