30 Luglio 2019 22:36

Terribile incidente in Calabria: auto finisce in scarpata, grave un 22enne. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona

Gravissimo incidente in Calabria lungo la strada che porta ad Acquaro, nel vibonese. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata. Un giovane di 22 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. A dare l’allarme alle forze dell’ordine alcuni abitanti della zona.

