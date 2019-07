Notte di paura a Lipari, vasto incendio in prossimità delle case: distrutti oltre 25 ettari di macchia mediterranea

11 Luglio 2019 12:30

Paura nella notte a Lipari, brucia la zona di San Calogero: incendio domato stamattina dai canadair

I vigili del fuoco sono riusciti a domare il vasto incendio divampato stanotte a Lipari, nella zona di San Calogero. Il rogo è scoppiato in un’area impervia, difficile da raggiungere. Una vasta area è completamente andata in cenere: sono andati distrutti oltre 25 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono state rese ancor più difficili dal forte vento delle ultime ore. Al termine della notte sono entrati in azione i canadair, che hanno sorvolato l’area ed effettuato diversi lanci di acqua, avendo così la meglio sulle fiamme. Paura per gli abitanti e i turisti dell’isola: le fiamme hanno lambito diverse abitazioni e una fattoria in zona Cicerata, che risulta danneggiata.

