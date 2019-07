Giordana Angi in Sicilia: la cantautrice italo-francesce presenta l’album “Casa”

5 Luglio 2019 11:56

Dopo i concerti quasi sold out di Milano e Roma, Giordana fa tappa in Sicilia: sarà a Partanna e a Zafferana Etnea

La cantautrice italo-francese, Giordana Angi, seconda classificata nell’edizione 2019 del talent show Amici di Maria De Filippi, presto arriverà in Sicilia con due date del suo tour estivo in cui presenterà l’album di inediti dal titolo “Casa”. Dopo i concerti quasi sold out di Milano e Roma, Giordana vincitrice del premio della critica TIM, sarà il 4 agosto all’Anfiteatro “Lucio Dalla” di Partanna e il 5 agosto all’Anfiteatro “Falcone Borsellino” di Zafferana Etnea. Entrambi i concerti inizieranno alle 21:30. La cantautrice italo-francese, durante il tour presenterà l’album di inediti, prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italia), dal titolo “Casa”, disponibile negli store digitali e nei negozi tradizionali in formato Cd e anche in formato LP: vinile rosso in tutti i negozi e vinile bianco autografato (in omaggio alla sua squadra di Amici) in esclusiva per Amazon. “Casa” contiene i seguenti brani inediti scritti da Giordana: “chiedo di non chiedere”, “casa”, “quante volte ad aspettarti”, “questa è vita”, “ne renonce pas” e “ti ho creduto”. Nell’album è presente anche lo straordinario brano “formidable” del cantautore belga Stromae, canzone con cui la Angi si è confrontata sul palco di Amici e a cui l’artista è molto legata. Gli spettacoli sono in compartecipazione con il Comune di Partanna e il Comune di Zafferana Etnea e sono organizzati da Agave Spettacoli, Bm produzioni e Tolomeo Spettacoli.

Chi è Giordana Angi

Cantatrice di grande talento la 25enne italo-francese (alla lingua italiana e al francese aggiunge per la scrittura anche la lingua inglese), Giordana Angi ha una voce fuori dai canoni e uno stile interpretativo personale ed unico. Come ha dimostrando durante il suo percorso ad Amici, i suoi testi spiccano per autenticità, tanto da collaborare con colleghi illustri scrivendo diversi brani per artisti quali ad esempio Tiziano Ferro. La sua passione per la musica inizia in tenera età, a soli 11 anni, ma le prime esperienze sono datate 2012, quando debutta sul palco di “Sanremo Giovani”. Nello stesso anno è interprete del brano “Poker Generation”, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Gianluca Minigotto. Nel 2016 l’incontro artistico con Tiziano Ferro, che produce il suo singolo “Chiusa con te (xxx)”.

Nel 2018 torna al “Festival di Sanremo” ma nelle vesti di autrice scrivendo per Nina Zilli il brano “Senza Appartenere”.

La prevendita dei biglietti è già stata avviata su www.ticketone.it con tagliandi a partire da 19,00 €. Per entrambi gli spettacoli è possibile acquistare il ‘VIP PACK’ di euro 45,00, che comprende un biglietto per assistere al concerto, ingresso anticipato durante le prove e incontro con l’artista per foto ed autografo.

