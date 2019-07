Fontalba sponsor della Fc Messina, Faranda: “Il mio impegno a sostegno del calcio messinese”

7 Luglio 2019 20:03

Raggiunto l’accordo di massima come sponsor della FC Messina di Rocco Arena

Prosegue il sostegno dell’imprenditore Alessandro Faranda a favore del calcio della città di Messina: ieri è stato raggiunto l’accordo di massima tra l’azienda di acque Fontalba, già mainsponsor dell’ACR Messina nella trascorsa stagione, e la FC Messina presa in mano dal milanese Rocco Arena. La sponsorizzazione della squadra sarà formalizzata nei prossimi giorni. “La mia passione per lo sport e in particolare per il calcio e soprattutto il grande amore che nutro per Messina e il legame affettuoso con le tifoserie mi hanno spinto a continuare e credere nell’investimento calcistico. Ritengo assolutamente serio e condivisibile il progetto di Arena con cui ho avuto modo di incontrarmi e confrontarmi più volte, mettendo a punto un’importante partecipazione da parte di Fontalba. Lo sposalizio col mondo del pallone e con le attività sportive dilettantistiche e agonistiche, del resto, ha sempre contraddistinto le nostre azioni di marketing e la filosofia aziendale di essere vicini e finanziare il territorio siciliano e messinese; ho cercato di spendermi sempre in prima persona per la squadra, partecipando alle partite, superando con ottimismo e tenacia anche momenti non fortunati. Inoltre la presenza di due squadre nel messinese, da un lato l’ACR rinnovata e dall’altro la FC, non potrà che essere un motivo di sana competizione in un territorio che deve rinascere non solo a livello calcistico. Messina – continua Faranda – è una città che merita team di altissimo livello, in grado di partecipare a competizioni di respiro nazionale con dignità e successo. Quindi non mi resta che augurare un buon campionato a tutti i messinesi e un grosso in bocca al lupo alla FC per la sfida ormai vicina”.

